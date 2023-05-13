Неспортивное поведение: чем грозит прием стероидов

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему применение таких препаратов, как стероиды, по-настоящему опасно для здоровья.

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Развитая мускулатура – мечта многих молодых людей. А в мое время, начало девяностых, большие мышцы были вообще неким культом: все благодаря голливудским фильмам со Шварценеггером, Сталлоне и другими накачанными актерами. И, несмотря на то что сейчас большей популярностью пользуются единоборства, которыми занимаются мужчины разного поколения, желание накачаться, особенно у молодых людей, значительно превалирует над желанием научиться драться.

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Но чтобы набрать действительно объемную мышечную массу, нужны годы тренировок, серьезные коррективы в питании, правильный отдых, дисциплина, методика тренировок и, самое главное, терпение. Как правило, молодые люди не очень терпеливы, поэтому, чтобы как можно быстрее добиться желаемого результата, они начинают искать способы его ускорить. А это, к большому сожалению, приводит к достаточно серьезным проблемам со здоровьем вплоть до инвалидности.

Сегодня я расскажу, почему применение так называемых стероидов в любых дозах так опасно для здоровья.

Сначала давайте четко разделим понятия "спортивное питание" и "запрещенные препараты". Ведь, как бы хорошо ни была развита индустрия спортпита, до сих пор есть люди, которые ставят знак "равно" между этими двумя понятиями.

Спортивное питание – это разновидность БАДов, задача которых при определенных нагрузках помогать спортсмену быстрее восстанавливаться после тренировок, а также улучшать результаты от занятий, когда в этом есть необходимость.

Например, при работе над увеличением мышечной массы рекомендуется употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела, а для этого необходимо съесть достаточно большое количество продуктов за день – это просто физически тяжело. В данном случае на помощь приходит протеин: благодаря ему можно набирать нужное количество белка в сутки, не перегружая пищеварительную систему.

Также и с другими видами добавок. Нужно развивать взрывную силу – добавляют так называемый креатин; идет работа над сгонкой веса – применяют Л-карнитин и так далее.

Запрещенные же препараты – это, как правило, эфир мужского полового гормона тестостерона (то есть гормональный препарат). Те, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами со стороны эндокринной системы, знают, что с гормонами шутки плохи – они влияют абсолютно на все функции организма и вызывают ряд побочных эффектов при неправильном их применении.

Чем же именно так опасны стероиды?

Здесь все достаточно просто. В медицине есть такое понятие, как гомеостаз – это постоянство внутренней среды в организме. На примере стероидов это выглядит очень просто: как только человек начинает вводить тестостерон в свой организм, постоянство нарушается и мозг снижает выработку собственного тестостерона – чтобы не было избытка.

При этом даже во время роста мышц и регулярных занятий в целом гормонов все равно становится больше, чем это необходимо. А регулировать этот процесс очень сложно при условии, что молодые люди принимают препараты не под наблюдением врача, а используя советы от "качков" из зала. Другими словами, снижается свой тестостерон, возникает дисфункция половых желез и, если вовремя не провести соответствующую терапию, может возникнуть так называемая фармакологическая кастрация.

Да, многие профессиональные бодибилдеры мне сразу возразят, что, мол, если делать все правильно и своевременно проводить "послекурсовую терапию", ничего не будет. Но это все лицемерие! Профессиональные спортсмены, во-первых, всегда тесно работают с врачами, во-вторых, приобретают стероиды у проверенных поставщиков, плюс (и это самое главное) мы на самом деле не знаем, какие действительно у них проблемы со здоровьем. Примеров, когда профессиональные спортсмены умирали в достаточно раннем возрасте от применения допинга, – тысячи.

повышение артериального давления, как следствие – повышение рисков развития инфаркта и инсульта, а сама сердечно-сосудистая система работает на износ;

онкологические заболевания, чаще – рак предстательной железы;

токсическое поражение печени (токсический гепатит);

увеличение молочной железы, повышение уровня женских половых гормонов;

акне;

у женщин – повышение риска развития рака груди, нарушение цикла, "мужской" голос, проблемы с сердечно-сосудистой системой и многое другое. А чем же еще опасны запрещенные препараты? Я перечислю только ряд патологий:

Ну и главным недостатком применения стероидов можно считать то, что, как только спортсмен перестает их употреблять, достигнутые им результаты достаточно быстро снижаются процентов до 70. Другими словами, чтобы быть постоянно накачанным, нужно стабильно сидеть "на игле"! Я уже молчу про все вышеперечисленные последствия.

Кроме того, еще один фактор, говорящий "нет" применению запрещенных препаратов (и я хочу сделать на этом акцент, особенно для молодых людей и тренеров, которые эти самые препараты и продают "из-под полы"), – незаконная торговля допингом уголовно наказуема, вплоть до реального срока в колонии.