5 важных советов по сохранению здоровья и активности

Пять простых, но важных советов по сохранению здоровья и активности с возрастом дала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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«Сегодня, когда средняя продолжительность жизни увеличилась, возрастает число случаев заболеваний, характерных для людей старшего возраста. Это разные формы деменции и прежде всего болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами, злокачественные опухоли. И если с какими-то болезнями медицина справляется вполне успешно, от других заболеваний лекарств пока нет, а потому очень важно уделять внимание профилактике этих патологий»

В первую очередь, по ее словам, необходимо ежедневно уделять время умеренной физической активности. В неделю это должно быть не менее 150 минут. При этом необязательно ходить в спортзал, можно гулять в парке, работать в саду, танцевать, выгуливать собаку или просто ходить пешком, пояснила она.

Кроме того, необходимо есть больше клетчатки, что важно для хорошего пищеварения, укрепления иммунитета, защиты от рака и многого другого. Основной источник клетчатки — овощи и фрукты, их рекомендуется есть не менее 400 граммов ежедневно.

Далее Малиновская советует сокращать потребление соли, так как ее избыток провоцирует повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем. Норма, рекомендованная ВОЗ — не более пяти граммов в день для взрослых.

«Обязательно **следите за давлением**. Каждый второй человек не знает, что его давление выше нормы, при этом гипертония входит в число ведущих причин смерти. Рекомендуется хотя бы раз в год измерять давление, а в том случае, если показатели будут выше нормы (130 на 80), обратиться к врачу и не забывать о приеме прописанных лекарств»