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Стоматолог рассказал о смертельной опасности вейпов

Плохие новости для любителей электронного дыма сообщил стоматолог Магомед Дахкильгов. По его словам, курение таких сигарет совсем не безопасно.

Стоматолог рассказал о смертельной опасности вейпов
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Все дело в том, что в состав смесей входят ароматизаторы, гликоль и глицерин. При нагревании они выделяют формальдегиды – высокотоксичные вещества, которые проникают в полость рта и легкие.

«Формальдегиды могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований в ротовой полости. Чем чаще и дольше человек курит вейп, тем выше риск их возникновения», – со ссылкой на издание «Газета.Ru» сообщают «Известия».

Кроме того, вейпы из-за постоянного перегрева и перепадов температур опасны для эмали зубов. Из-за них возникают микротрещины, которые не исчезнут: зубная эмаль не имеет способности к самовосстановлению.

Напомним, что 11 апреля в Госдуме принят законопроект о полном запрете продажи вейпов детям до 18 лет.

«Вейпы – большая проблема, давно надо было принять этот запрет, – комментировала детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко. – К нам поступает очень много жалоб и обращений на этот счет. Дети курят вейпы рядом со школой, в школьных туалетах, тем самым нарушая режим».

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