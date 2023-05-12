9 привычек, которые способствуют набору веса
Лишний вес часто накапливается из-за неправильного образа жизни. Российские медики перечислили популярные привычки, которые провоцируют ожирение.
К ним специалисты отнесли жесткие диеты. Из-за строгого рациона питания в организме замедляется метаболизм, что приводит к сильному стрессу и набору лишнего веса.
Также ожирению способствуют частые перелеты, так как во время путешествий человек вынужден делать перекусы на ходу.
К набору веса приводит привычка питаться как попало и чем попало и заедать плохие эмоции.
Помимо этого, специалисты не рекомендуют накладывать еду в большие тарелки и есть за просмотром фильмов или сериалов, передает 74.RU.
Чтобы избежать ожирения, медики советуют отказаться от смузи и фрешей.
Не следует часто пробовать еду во время приготовления блюд.
Также нужно внимательно следить за режимом сна, так как недостаток отдыха негативно сказывается на фигуре.