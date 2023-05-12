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9 привычек, которые способствуют набору веса

Лишний вес часто накапливается из-за неправильного образа жизни. Российские медики перечислили популярные привычки, которые провоцируют ожирение.

9 привычек, которые способствуют набору веса
© Слово и Дело

К ним специалисты отнесли жесткие диеты. Из-за строгого рациона питания в организме замедляется метаболизм, что приводит к сильному стрессу и набору лишнего веса.

Также ожирению способствуют частые перелеты, так как во время путешествий человек вынужден делать перекусы на ходу.

К набору веса приводит привычка питаться как попало и чем попало и заедать плохие эмоции.

Помимо этого, специалисты не рекомендуют накладывать еду в большие тарелки и есть за просмотром фильмов или сериалов, передает 74.RU.

Чтобы избежать ожирения, медики советуют отказаться от смузи и фрешей.

Не следует часто пробовать еду во время приготовления блюд.

Также нужно внимательно следить за режимом сна, так как недостаток отдыха негативно сказывается на фигуре.

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