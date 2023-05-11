$76.69-0.1384.15-0.76

Нарколог рассказал, кто больше всех рискует стать алкоголиком

Нарколог и психиатр из Москвы Василий Шуров рассказал, кто особенно подвержен алкоголизму и как не поддаться этой болезни.

Нарколог рассказал, кто больше всех рискует стать алкоголиком
© Unsplash

Самый надежный способ не стать алкоголиком – вообще не начинать пить, передает слова эксперта издание «ФАН». Поскольку ни один человек, начинавший пить, не собирался становиться алкоголиком.

Видео дня

«Это всегда игра в русскую рулетку. Алкоголь имеет массу приятных свойств, улучшает коммуникативные навыки, улучшает настроение, кому-то снимает тревогу, поэтому люди очень быстро подсаживаются на этот психологический эффект. И, естественно, начинается все с бокальчика, с рюмочки», — пояснил врач Василий Шуров.

Сначала человек не может отказать в предложении выпить где-нибудь в компании. Потом он уже понял, что так ему легче общаться. А еще спустя время, приняв порцию алкоголя, у него наступает зависимость.

Нарколог отметил, что к алкоголизму больше всего предрасположены люди с плохой наследственностью. Например, если у человека в роду кто-то сильно пил – родители, бабушки, дедушки и т.д. И чем больше родственников с зависимостью, тем выше риск стать алкоголиком.

Также в зависимость от спиртного могут впасть тревожные личности, которым сложно принимать себя и брать ответственность за свою жизнь. Таким людям часто хочется немного «отключить» голову. Или так называемые ведомые люди, которые не умеют отказывать. В компании их сначала склоняют к употреблению, а потом, когда зависимость сформировалась, они и сами готовы выпить.

Но самое страшное – это когда из-за алкоголя психика человека может расслабиться в моменте, или наоборот, возбудиться. Первая доза горячительного повышает дофамин, тем самым добавляя энергию, мотивацию и желание общаться. Следующие дозы повышают гамма-аминомасляную кислоту – это противотревожный нейромедиатор, отвечающий за расслабление. Как следствие – человек начинает вышибать нужные эмоции из своего организма. Поэтому психологическая зависимость формируется очень быстро.

«Плюс у нас все-таки есть и традиционные типы употребления алкогольных напитков: на поминках, на праздниках, за нашу Победу, еще чего-то — искушений очень много. Но для человека должны быть звонки — утрата ситуационного и количественного контроля: за руль, на работу, а все равно пью, планировал два бокальчика, а выпил две бутылки. Это уже зависимость, первая стадия — надо идти к наркологу», — отметил Василий Шуров.

Кроме того, нарколог развеял миф о том, что женщины быстрее втягиваются в алкоголизм и тяжелее болеют им.

«Это миф. Объясню почему. У нас женский алкоголизм более порицаем, поэтому женщины вот эти ранние стадии лучше скрывают — в одиночку, с подругами. Никто пьяной не видел, потом бах — в подъезде валяется. И все говорят, ну как же так, приличная женщина, и вдруг вот так. А это не вдруг. Просто чувство стыда, вины, стигматизация от общества — и женщина не признает, что у нее есть проблемы с алкоголем, тщательно их скрывает. Есть женщины, которые 10 мужиков перепьют. Так что тут не половая особенность, а именно социокультурная», — заключил врач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий