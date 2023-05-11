Нарколог рассказал, кто больше всех рискует стать алкоголиком

Нарколог и психиатр из Москвы Василий Шуров рассказал, кто особенно подвержен алкоголизму и как не поддаться этой болезни.

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Самый надежный способ не стать алкоголиком – вообще не начинать пить, передает слова эксперта издание «ФАН». Поскольку ни один человек, начинавший пить, не собирался становиться алкоголиком.

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«Это всегда игра в русскую рулетку. Алкоголь имеет массу приятных свойств, улучшает коммуникативные навыки, улучшает настроение, кому-то снимает тревогу, поэтому люди очень быстро подсаживаются на этот психологический эффект. И, естественно, начинается все с бокальчика, с рюмочки», — пояснил врач Василий Шуров.

Сначала человек не может отказать в предложении выпить где-нибудь в компании. Потом он уже понял, что так ему легче общаться. А еще спустя время, приняв порцию алкоголя, у него наступает зависимость.

Нарколог отметил, что к алкоголизму больше всего предрасположены люди с плохой наследственностью. Например, если у человека в роду кто-то сильно пил – родители, бабушки, дедушки и т.д. И чем больше родственников с зависимостью, тем выше риск стать алкоголиком.

Также в зависимость от спиртного могут впасть тревожные личности, которым сложно принимать себя и брать ответственность за свою жизнь. Таким людям часто хочется немного «отключить» голову. Или так называемые ведомые люди, которые не умеют отказывать. В компании их сначала склоняют к употреблению, а потом, когда зависимость сформировалась, они и сами готовы выпить.

Но самое страшное – это когда из-за алкоголя психика человека может расслабиться в моменте, или наоборот, возбудиться. Первая доза горячительного повышает дофамин, тем самым добавляя энергию, мотивацию и желание общаться. Следующие дозы повышают гамма-аминомасляную кислоту – это противотревожный нейромедиатор, отвечающий за расслабление. Как следствие – человек начинает вышибать нужные эмоции из своего организма. Поэтому психологическая зависимость формируется очень быстро.

«Плюс у нас все-таки есть и традиционные типы употребления алкогольных напитков: на поминках, на праздниках, за нашу Победу, еще чего-то — искушений очень много. Но для человека должны быть звонки — утрата ситуационного и количественного контроля: за руль, на работу, а все равно пью, планировал два бокальчика, а выпил две бутылки. Это уже зависимость, первая стадия — надо идти к наркологу», — отметил Василий Шуров.

Кроме того, нарколог развеял миф о том, что женщины быстрее втягиваются в алкоголизм и тяжелее болеют им.