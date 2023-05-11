На кого потепление может оказать негативный эффект
Резкая смена погоды, например, потепление, может оказать негативное воздействие на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом предупредила врач-терапевт Олеся Савельева.
Эксперт пояснила, что на здорового человека перемена погоды не оказывает негативного воздействия. При этом может ухудшиться самочувствие у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом. У них может наблюдаться обострение симптомов заболевания.
Также проблемы со здоровьем могут возникнуть у пожилых людей. Вероятны перепады давления, головные боли, появление сердечной аритмии.
Врач посоветовала в такие дни избегать сильных физических нагрузок, пить больше воды, передает РИАМО.