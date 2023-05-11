Стоматолог назвала предметы, которые помогут в уходе за зубами
Для ухода за зубами стоит использовать ополаскиватель для рта, зубную нить, ирригатор, щетку, пасту и специальный гель, заявила стоматолог Луиза Автандилян. Об этом сообщает "Газета.ру".
Врач в первую очередь подчеркнула необходимость использования зубной щетки и посоветовала купить монопучковую, так как она лучше справляется с межзубными промежутками и позволяет качественнее очистить их от остатков еды.
Автандилян предложила использовать ирригатор и нить как дополнительный уход за зубами. Во время чистки зубов людям не стоит забывать не только о зубной пасте, но и об ополаскивателе для рта, отметила врач.
"Он борется с бактериями, замедляя их размножение, а входящие в состав активные химические компоненты укрепляют зубную эмаль и снижают кислотность во рту", – рассказала она.
Врач советует приобрести стоматологический гель, она пригодится в том случае, когда у человека начинается воспалительный процесс в полости рта. Гель воздействует на раздраженные участки десен, снижает их кровоточивость и покраснение.