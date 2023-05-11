$76.69-0.1384.15-0.76

Стоматолог назвала предметы, которые помогут в уходе за зубами

Для ухода за зубами стоит использовать ополаскиватель для рта, зубную нить, ирригатор, щетку, пасту и специальный гель, заявила стоматолог Луиза Автандилян. Об этом сообщает "Газета.ру".

Стоматолог назвала предметы, которые помогут в уходе за зубами
© unsplash.com

Врач в первую очередь подчеркнула необходимость использования зубной щетки и посоветовала купить монопучковую, так как она лучше справляется с межзубными промежутками и позволяет качественнее очистить их от остатков еды.

Автандилян предложила использовать ирригатор и нить как дополнительный уход за зубами. Во время чистки зубов людям не стоит забывать не только о зубной пасте, но и об ополаскивателе для рта, отметила врач.

"Он борется с бактериями, замедляя их размножение, а входящие в состав активные химические компоненты укрепляют зубную эмаль и снижают кислотность во рту", – рассказала она.

Врач советует приобрести стоматологический гель, она пригодится в том случае, когда у человека начинается воспалительный процесс в полости рта. Гель воздействует на раздраженные участки десен, снижает их кровоточивость и покраснение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий