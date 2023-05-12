Почему пожилым людям опасно для здоровья есть сосиски

А вы знали, что сосиски могут быть опасными для пожилых людей? Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об этом во время недавнего интервью для «Москвы 24».

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Солёные и полные добавок, сосиски могут нанести серьёзный ущерб здоровью пожилых людей, особенно тем, кто страдает проблемами с сердцем и давлением.

Сердечная недостаточность — обычное состояние в пожилом возрасте и большое количество соли в сосисках может усугубить ситуацию.

«Сосиски не очень подходят для ежедневного употребления», — предупредила Дианова.

Но что насчёт всех этих добавок? Дианова отметила, что они наносят удар по печени и поджелудочной железе, особенно у людей старшего возраста.