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Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта

Оказывается, из-за проблем со сном повышается вероятность возникновения инсульта. Причём это может случиться из-за недосыпа, слишком большого количества сна (более 9 часов), плохого сна, трудностей со сном или с засыпанием, храпа, остановки дыхания.

Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта
© Ferra.ru

Известно, что сон восстанавливает здоровье мозга. Но если у человека есть расстройства сна (апноэ во сне), то он плохо спит или недосыпает. В результате мозг хуже насыщается кислородом, уменьшается приток крови к мозгу. Это приводит к более высокому риску возникновения инсульта или развития когнитивных нарушений.

Гигиена сна поможет вам снизить риск инсульта. Но важно при этом также соблюдать правильную диету и не забывать о физической активности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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