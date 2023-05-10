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Как избежать жесткого похмелья при употреблении алкоголя

Если все, что вы знаете о похмелье, — это головная боль и жажда, то вы счастливый человек. Потому как на самом деле в медицине описано около 47 симптомов этого состояния, среди них: апатия, нарушение сна, тревожность, нарушение концентрации и многие другие.

Как избежать жесткого похмелья при употреблении алкоголя
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Конечно, лучше не испытывать судьбу (и здоровье!) на прочность и продолжать жить в неведении о неочевидных признаках похмелья. То есть отказаться от алкоголя. Но если это не ваш случай — повышайте градус с соблюдением мер, позволяющих избежать жесткого похмелья.

Как именно это делать, нам рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог клиник DocMed Екатерина Ратегова.

1. Знайте свою меру, так как похмелье — это дозозависимое состояние, не увлекайтесь в процессе употребления алкоголя.

2. Поддерживайте оптимальный уровень гидратации, проще говоря, не забывайте пить воду, если решили употреблять алкоголь. При этом вода должна быть в зоне доступа, иначе этим правилом просто пренебречь.

3. Выбирайте качественный алкоголь: чем меньше дополнительных примесей в нем, полученных в результате производства, тем меньше риск усугубить похмелье. Помните, что красное вино, ром, бренди, виски, коньяк и некоторые другие виды алкоголя обладают большим потенциалом для формирования похмелья за счет конгенеров в их составе.

4. Употребляйте алкоголь только в том случае, если после этого есть возможность выспаться.

5. Не забывайте о приеме пищи и необходимости движения — все это уменьшает количество подходов к бокалу.

«Самое главное, что надо знать: безопасных доз алкоголя не существует, а еще он не лечит и не профилактирует никакие заболевания», — предупреждает эксперт.

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