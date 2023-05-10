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Как укрепить нервную систему в пожилом возрасте

Физическая активность, а также употребление продуктов с содержанием магния и витаминов группы B поможет укрепить нервную систему пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Как укрепить нервную систему в пожилом возрасте
© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, в первую очередь возрастной категории граждан нужно больше гулять на свежем воздухе. Причем важно выходить на улицу в любую погоду.

Также укреплению нервной системы в пожилом возрасте будет способствовать употребление продуктов, которые богаты магнием и витаминами группы B.

"В рационе пожилого человека должно быть побольше овощей. Они привнесут в организм магний. В рационе также должны быть зерновые. Это источники магния и витаминов группы B, которые очень сильно растрачиваются во время эмоциональных ситуаций", – уточнила Королева.

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