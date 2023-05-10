Врач развеял распространенный миф о сне
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял распространенный миф о сне. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал заблуждением мнение о том, что спать без подушки полезно. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Гостья передачи предположила, что спать на спине без подушки — правильно и полезно. При этом Агапкин опроверг данное популярное убеждение и заявил, что сон без подушки приводит к неправильному загибу шеи.
«Даже на спине взрослый человек без подушки спать практически не может, пусть даже тонкая, пять сантиметров, но она должна быть, иначе он будет спать, запрокинув голову», — объяснил специалист.
Ранее Агапкин и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвали распространенные ошибки, которые совершают люди при похмелье. Одной из самых частых ошибок при борьбе с плохим самочувствием из-за злоупотребления алкоголем медики назвали прием обезболивающих.