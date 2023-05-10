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Как защититься от болезней сердца, рака и диабета

Терапевт Павел Раменский рассказал, как человек может защитить себя от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. По мнению врача, для этого необходима физическая активность. Она обеспечивает постоянное кровообращение, из-за которого улучшается питание внутренних органов.

Как защититься от болезней сердца, рака и диабета
© unsplash.com

"Чем больше двигаемся, тем дольше живем. За счет активного кровообращения питание органов лучше и эффективнее. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака", – передает его слова News.ru

Также специалист считает, что во время физической активности в организме начинаются процессы восстановления, такие как регенерация и заживление.

Восстановление клеток ДНК, в свою очередь, снижает риск диабета, рака, болезни Альцгеймера, ожирения, остеопороза, депрессии и преждевременной смерти.

Однако терапевт напомнил об умеренности во время активных занятий.

"Всегда нужно беречься, но и двигаться обязательно нужно", – добавил Раменский.

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