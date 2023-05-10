Как защититься от болезней сердца, рака и диабета

"Чем больше двигаемся, тем дольше живем. За счет активного кровообращения питание органов лучше и эффективнее. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака", – передает его слова News.ru