Как защититься от болезней сердца, рака и диабета

Терапевт Павел Раменский рассказал, как человек может защитить себя от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. По мнению врача, для этого необходима физическая активность. Она обеспечивает постоянное кровообращение, из-за которого улучшается питание внутренних органов.
"Чем больше двигаемся, тем дольше живем. За счет активного кровообращения питание органов лучше и эффективнее. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака", – передает его слова News.ru
Также специалист считает, что во время физической активности в организме начинаются процессы восстановления, такие как регенерация и заживление.
Восстановление клеток ДНК, в свою очередь, снижает риск диабета, рака, болезни Альцгеймера, ожирения, остеопороза, депрессии и преждевременной смерти.
Однако терапевт напомнил об умеренности во время активных занятий.
"Всегда нужно беречься, но и двигаться обязательно нужно", – добавил Раменский.