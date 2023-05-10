Сомнолог посоветовала способ борьбы с ночными кошмарами

С ночными кошмарами многие знакомы не понаслышке: сны пугающего содержания подрывают наш эмоциональный покой и влияют на физическое состояние. Можно ли бороться с плохими снами? Ответила специалист.

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Сомнолог Мэриэн Тейлор рассказала о способах, которые помогут бороться с ночными кошмарами. Она уточнила, что гарантированного способа избавиться навсегда от них нет, но есть методы, которые могут помочь в решении проблемы.

Один из эффективных методов – записать детали тревожного сна на бумаге после пробуждения. Так можно легче проанализировать свои эмоции и события, пережитые в течение дня, которые спровоцировали ночной кошмар. Обнаружение триггера может помочь справиться с плохими снами.