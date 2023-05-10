Что делать, если обнаружил на себе клеща

Если вы обнаружили на себе клеща – следует его как можно раньше удалить и сдать для анализа в лабораторию. О том, как именно это сделать, рассказала терапевт.

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Алена Гуляева, врач-терапевт ИНВИТРО-Урал, пояснила, что лучше всего при укусе клеща незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, чтобы его сняли и отправили на анализ. Однако, не всегда есть возможность оперативно попасть в травмпункт или поликлинику. В этом случае клеща придётся доставать самостоятельно.

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Это можно сделать с помощью пинцета или специального приспособления – выкручивателя, который продаётся в аптеке.

Клеща не нужно трогать руками, а также не следует в процессе извлечения использовать масло, крем, вазелин. Нужно захватить его как можно ближе к хоботку, аккуратно потянуть, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Как правило, через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если пинцета и выкручивателя рядом нет – можно использовать нитку.

Следует избегать резких движений. Нужно постараться не раздавить клеща и не оторвать его головку от туловища. После удаления рану требуется обработать антисептиком (йодом, хлоргексидином).

Извлечённого клеща помещают в прозрачную, плотно закрывающуюся ёмкость. (Нельзя в одну ёмкость помещать несколько клещей). После этого клещ сдаётся в лабораторию на анализ.

В случае обнаружения в клеще антигена вируса клещевого энцефалита, рекомендуется в течение 72 часов от момента укуса провести по назначению врача экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Если обнаружены боррелии – назначается лечение.

Введение иммуноглобулина обязательно для непривитых. Если человек прививался и не нарушал схему вакцинации, необходимости вводить иммуноглобулин нет.

Если есть подозрения на укус клеща, но само насекомое обнаружено не было, рекомендуется обратить внимание на такие симптомы: покраснение участка кожи, зуд, повышенная температура, головная боль, понижение артериального давления, учащённое сердцебиение, высыпание на коже, увеличение лимфоузлов, слабость. В этом случае нужно обратиться к врачу.