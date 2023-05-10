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Врачи предупредили об опасности психозов из-за чрезмерного употребления кофе

Специалисты из издания Esquire провели опрос множества человек, которые очень сильно пристрастились к кофе и никак не могли бросить привычку употреблять слишком много этого напитка. Выяснилось, что чрезмерное питье кофе действительно может быть опасным для состояния здоровья и нервов.

Врачи предупредили об опасности психозов из-за употребления кофе
© Вечерняя Москва

В материале говорится, что нельзя превышать указанную врачами норму в день, а это не более двух кофейных чашек. Если перестать пить кофе после чрезмерного его употребления, то может возникнуть самый настоящий синдром отмены. Он проявится в мигренях, постоянном ощущении усталости и сниженного настроения. В крайнем случае отмена кофе может грозить человеку психозом, предупредили специалисты.

Если же человек решает пить больше четырех чашек кофе в день, то может возникнуть так называемое кофеиновое отравление. Человека начнет сильно тошнить, возникнет учащенное сердцебиение, могут начаться панические атаки. В этом случае нельзя медлить с обращением за медицинской помощью, иначе этого может закончиться плачевно для состояния здоровья.

Существует ряд противопоказаний по состоянию здоровья, при которых человеку лучше воздержаться от употребления кофе. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. По словам специалиста, даже три чашки ароматного напитка в день могут быть опасны для здоровья и наносить ему вред. По мнению ученых, от кофе нужно отказаться женщинам, у которых обнаружили доброкачественную опухоль в молочной железе.

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