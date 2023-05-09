Медики нашли средство от частого пробуждения по ночам

По статистическим данным, с такой проблемой сталкивается более трети всех взрослых людей. Они просыпаются посреди ночи, а потом долго не могут уснуть – это негативно влияет на качество отдыха.

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Британские эксперты в области сна объяснили, что люди проходят через несколько полуторачасовых циклов сна. Пробуждение означает завершение такого цикла, так как человек находится в фазе легкого сна и его легко побеспокоить.

Обычно люди после такого легко засыпают снова, но если такого не происходит – начинаются серьезные проблемы. Медики установили, что сложнее всего снова уснуть после 4 часов утра, так как организм начинает готовиться к окончательному пробуждению.

Эксперты составили рекомендации, которые помогут быстро уснуть после пробуждения, сообщает The Sun. Прежде всего, не нужно идти в туалет – процесс заставит сердце биться быстрее и помешает засыпанию.

Также нельзя смотреть на часы. Если времени до завершения сна осталось мало, это заставит волноваться и помешает нормальному отдыху.

Для улучшения сна медики рекомендуют снизить температуру в спальне – идеальный отдых требует температуры около 18 градусов Цельсия.