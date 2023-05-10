Вид спорта, который полезен для людей с больными суставами

Спортивный тренер, инструктор по лечебной физкультуре и йоготерапевт Наталья Сырчина рекомендовала людям с проблемами суставов заниматься йогой для поддержания подвижности конечностей.

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Сырчина подчеркнула, что мягкий фитнес, такой как пилатес или йога, идеально подходит для тех, кто испытывает проблемы с суставами. Однако, прежде чем начать заниматься спортом, важно снять обострение болезни.

Йоготерапевт отдельно отметила, что некоторые асаны в йоге могут быть опасными для людей с артрозом тазобедренного сустава. Например, попытка выполнить хануманасану (шпагат) может привести к ухудшению здоровья.