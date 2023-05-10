Как неправильный прикус может вызвать мигрень
Многие привыкли, что главная проблема в ротовой полости — это зубная боль и кариес. И тут варианта действий два — либо лечить, либо удалять.
Но на деле неприятностей с зубочелюстной системой может быть куда больше. Причём сразу и не подумаешь, что дело тут в зубах, когда сталкиваешься с мигренью или болями в позвоночнике.
- боли в шее;
- боли в позвоночнике;
- шумы и щелчки в ушах;
- сильные головные боли, особенно в области висков или затылка;
- храп;
- бруксизм (ночное скрежетание зубами);
- плохое качество сна;
- хронический гайморит.
Многие пациенты при появлении этих симптомов идут не к стоматологу, а сначала к отоларингологу, неврологу или даже мануальному терапевту. Эти врачи не видят нарушений в своей области, и лечение затягивается. Но если вам повезёт и попадётся профессионал своего дела, то проблемы с прикусом он определит сразу и направит к стоматологу.
Диагностика и лечение
Врач пояснил, что одного осмотра для того, чтобы выявить неправильный прикус, недостаточно. Нужна ещё миография (регистрируют электрическую активность мышц в покое и во время сокращений) и аксиография (процедура для диагностики расстройств височно-нижнечелюстного сустава). Обычно у таких пациентов, помимо шума в ушах и головной боли ещё болит и сама челюсть.
В этих случаях врачи прописывают противовоспалительные и обезболивающие препараты и физиотерапию. Если проблема с челюстью связана с несоответствием зубных дуг, понадобится помощь ортодонта. Он может поставить капы, брекеты или прозрачные элайнеры. В очень сложных случаях необходима помощь хирургов.