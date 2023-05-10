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Как неправильный прикус может вызвать мигрень

Многие привыкли, что главная проблема в ротовой полости — это зубная боль и кариес. И тут варианта действий два — либо лечить, либо удалять.

Как неправильный прикус может вызвать мигрень
© Секрет Фирмы

Но на деле неприятностей с зубочелюстной системой может быть куда больше. Причём сразу и не подумаешь, что дело тут в зубах, когда сталкиваешься с мигренью или болями в позвоночнике.

Как рассказал «Вечерней Москве» стоматолог Владимир Лосев, неправильный прикус и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом могут проявляться через:
  • боли в шее;
  • боли в позвоночнике;
  • шумы и щелчки в ушах;
  • сильные головные боли, особенно в области висков или затылка;
  • храп;
  • бруксизм (ночное скрежетание зубами);
  • плохое качество сна;
  • хронический гайморит.

Многие пациенты при появлении этих симптомов идут не к стоматологу, а сначала к отоларингологу, неврологу или даже мануальному терапевту. Эти врачи не видят нарушений в своей области, и лечение затягивается. Но если вам повезёт и попадётся профессионал своего дела, то проблемы с прикусом он определит сразу и направит к стоматологу.

Диагностика и лечение

Врач пояснил, что одного осмотра для того, чтобы выявить неправильный прикус, недостаточно. Нужна ещё миография (регистрируют электрическую активность мышц в покое и во время сокращений) и аксиография (процедура для диагностики расстройств височно-нижнечелюстного сустава). Обычно у таких пациентов, помимо шума в ушах и головной боли ещё болит и сама челюсть.

В этих случаях врачи прописывают противовоспалительные и обезболивающие препараты и физиотерапию. Если проблема с челюстью связана с несоответствием зубных дуг, понадобится помощь ортодонта. Он может поставить капы, брекеты или прозрачные элайнеры. В очень сложных случаях необходима помощь хирургов.

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