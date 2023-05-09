Эндокринолог рассказала, как быстро избавиться от жира на животе

Эффективные советы, которые помогут быстро избавиться отжира в области живота, дала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.Увеличение массы тела специалист связала с медленным метаболизмом.

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Чтобы жир с живота начал уходить, она рекомендовала скорректировать рацион питания.

Для этого необходимо употреблять продукты, которые содержат полезные жиры и белки. Кроме того, Гуреева призвала придерживаться дефицита калорий. Но не стоит забывать, что телу нужна энергия, а чрезмерное голодание толькозамедляет метаболизм.