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Эндокринолог Гуреева рассказала, как быстро избавиться от жира на животе

Эффективные советы, которые помогут быстро избавиться отжира в области живота, дала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.Увеличение массы тела специалист связала с медленным метаболизмом.

Эндокринолог рассказала, как быстро избавиться от жира на животе
© Слово и Дело

Чтобы жир с живота начал уходить, она рекомендовала скорректировать рацион питания.

Для этого необходимо употреблять продукты, которые содержат полезные жиры и белки. Кроме того, Гуреева призвала придерживаться дефицита калорий. Но не стоит забывать, что телу нужна энергия, а чрезмерное голодание толькозамедляет метаболизм.

Также следует наращивать мышечную массу. Для этого со временем к процессу похудения можно добавить силовые тренировки, передает «Медик Форум».

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