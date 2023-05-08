Учёные определили, сколько лет максимум может прожить человек
Согласно научной работе, опубликованной в Nature Communications, у долголетия человека есть свои пределы. И это более 100 лет.
По словам учёных, человек максимум может прожить от 120 до 150 лет. И в конце жизни организм может просто утратить способность восстанавливаться.
Команда специалистов проанализировала темпы старения в трёх крупных когортах людей из США, Британии и России. Для этого учёные определили количество эритроцитов (и изменение этого количества) и количество шагов, которые каждый день делали участники исследования.
Оказалось, что во всех случаях по мере старения определённые факторы, которые не относятся к болезням, способствовали снижению способности организма к самовосстановлению.
В результате стало известно, что полностью способность к восстановлению у организма человека исчезает максимум в 120-150 лет. А ещё с возрастом человеку нужно всё больше времени на восстановление.