Ученые рассказали о вреде долгой дороги на работу

Команда исследователей из Стокгольмского университета в ечение 6 лет изучала образ жизни 13 тысяч человек, в частности, это касалось расстояния от дома до работы.

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Результаты натолкнули учёных на выводы о вреде слишком длинного расстояния от дома до места работы. Если человеку ежедневно приходится от дома до работы преодолевать более 3 км, это может грозить нарушениями здоровья: проблемами со сном, ожирением, сокращением физической активности, что может привести и к другим последствиям.

Серьёзные проблемы со здоровьем быстро развивались у тех участников исследования, кому приходилось тратить от 5 часов, чтобы добраться до работы при 8-ми и более часовом рабочем дне.