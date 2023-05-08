Что такое таурин и зачем его применяют спортсмены

Таурин — природная серосодержащая аминокислота, которую можно найти в органах, системах и тканях живых организмов. Она участвует в работе нервной системы, сердечной мышцы и других органов. Не все свойства таурина до конца изучены, однако специалисты считают, что он помогает справляться со многими заболеваниями и положительно влияет на иммунную систему. «Лента.ру» рассказывает, в каких продуктах содержится больше всего этой аминокислоты, к чему может привести ее недостаток и для чего таурин принимают спортсмены.

Как был открыт таурин?

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Вещество обнаружили в 1827 году немецкие ученые Леопольд Гмелин и Фридрих Тидеман. Его удалось выделить из бычьей желчи — именно такой способ получения дал ему название: с латинского языка слово taurus переводится как «бык».

Более ста лет таурин (или 2-аминоэтансульфоновая кислота) оставался малоизученным веществом, свойствам которого не уделяли должного внимания. О его пользе заговорили только во второй половине XX века. В 1969 году американский ученый Джон Олни выявил одну из ключевых функций этой аминокислоты — она защищает ткани от поражений. Дальнейшие исследования показали, что таурин выполняет и другие важные задачи.

Основные функции таурина в организме

Согласно обзору американских ученых, роль таурина важна для здоровья по нескольким причинам.

Главные функции таурина:

отвечает за регуляцию метаболизма клеток, уровень внутриклеточного кальция;

осуществляет здоровый обмен ионов калия и кальция, натрия и магния в организме;

является частью тканей, желчи, клеток крови и иммунной системы;

помогает нервной системе перенести стресс и сильные нагрузки.

При этом эффективность таурина в медицинских целях не подтверждена серьезными масштабными исследованиями. На данный момент его свойства и механизм действия изучены лишь на животных и небольших группах испытуемых. Тем не менее в некоторых странах он одобрен как лекарственное средство — например, в Японии таурин используют для лечения застойной сердечной недостаточности (ЗСН).

Что еще умеет таурин

1. Принимает активное участие в формировании иммунной системы младенцев. «В состав материнского молока входит большое количество таурина. Поэтому так важно кормить ребенка грудью, когда он еще совсем маленький», — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог, фитнес-тренер Фаррух Аюбов.

2. Помогает регулировать уровень холестерина. Аюбов отмечает, что люди часто жертвуют качеством пищи в угоду скорости питания. Постоянное употребление фастфуда может не только негативно сказаться на физической форме, но и привести к более серьезным последствиям — ожирению, повышению уровня холестерина и даже развитию сахарного диабета.

«Когда люди приходят на занятия в зал, они, в первую очередь, хотят похудеть. Однако проблема кроется глубже. Чтобы разобраться с внешними проблемами, нужно сначала решить внутренние», — подчеркнул Фаррух Аюбов, фитнес-тренер, нутрициолог.

3. Необходим женщинам после родов — во время беременности организм концентрируется на вынашивании плода, отдавая ему полезные элементы.

«Продукты, содержащие большое количества таурина, могут помочь в быстром восстановлении иммунной системы и улучшить общее физическое состояние», — рассказывает Фаррух Аюбов.

4. Защищает от бесплодия. Эта аминокислота увеличивает подвижность сперматозоидов, поэтому мужчинам, которые планируют завести детей, советуют употреблять в пищу продукты с ее высоким содержанием. А вот при нехватке таурина возникает риск развития бесплодия.

Применение таурина в медицине

Как показывают исследования, нормализация количества таурина в организме приводит к улучшению физического состояния. Серосодержащая аминокислота может быть полезна для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, артрита, нормализации кровяного давления. Он также может применяться в терапии болезней дистрофического характера, заболеваний глаз и печени.

Однако в настоящее время в медицине его практически не используют.

Как получить достаточное количество таурина

В организм человека таурин может попасть двумя способами. Часть вещества вырабатывается поджелудочной железой, часть попадает в организм вместе с пищей — таурин содержится в белковых продуктах. Наибольшая концентрация этой аминокислоты приходится на морепродукты, не менее важные источники таурина — мясо, рыба, молоко и яйца. В растительной пище его практически нет.

«Мы называем это живым волокном. К нему относится говядина, курица, индейка и другие мясные продукты», — объяснил Фаррух Аюбов.

При снижении уровня этого вещества в организме или нарушениях метаболизма рекомендуется включить в рацион продукты, которые позволят избежать дефицита таурина.

Для чего таурин спортсменам

Фитнес-тренер Сергей Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что наиболее важная для спортсменов функция таурина — восстановление сердечного ритма. Специалист обращает внимание на особенную эффективность этой добавки при затяжных нагрузках: применять таурин он советует, например, перед длительными забегами и заплывами.

«Таурин можно принимать и до, и во время тренировки. В зависимости от времени приема он поможет сконцентрироваться перед выполнением задачи или восстановить силы в процессе».

Бондаренко объясняет, что таурин ускоряет выведение молочной кислоты, которая образуется в организме в процессе физических нагрузок. Именно ее переизбыток приводит к боли в мышцах и чувству усталости. По словам тренера, принимающие таурин спортсмены быстрее восстанавливаются после большой нагрузки, травм и оперативных вмешательств.

Специалист также отмечает, что за свою рабочую практику не сталкивался с передозировкой таурина. По его мнению, грамотное употребление этой аминокислоты в качестве биологически активной добавки (БАДа) помогает повысить выносливость организма.

Как таурин борется со старением

Таурин в перспективе может применяться и как средство антивозрастной терапии. В 2022 году новое открытие о его функциях было Сан-Паулу. Они обнаружили, что таурин способен замедлять процесс разрушения клеток.

В качестве эксперимента они предложили группе испытуемых принимать по 500 миллиграммов таурина в день. Через 16 недель после начала исследований кровь участников проанализировали на наличие антиоксидантов — оказалось, что содержание супероксиддимустазы (СОД) стало почти на 20 процентов выше.

Чем выше концентрация СОД в организме человека, тем меньше риск накопления свободных радикалов. Из-за них повреждается внутренняя структура клеток — клетки, в свою очередь, начинают неправильно функционировать и стареть

При этом у второй группы испытуемых, которые в течение тех же 16 недель принимали плацебо, уровень антиоксидантов в организме упал на 3,5 процента.

Полезен ли таурин в энергетиках

Производители энергетических напитков часто включают таурин в состав своей продукции. Как правило, его в таких напитках совсем немного. При этом не существует общего мнения относительно того, приносит ли пользу аминокислота в сладкой газировке.

В одной банке энергетика содержится в десять раз больше таурина, чем в чашке кофе, заявляет нейропсихолог Ирина Хвингия. Подобная высокая концентрация вещества, по ее мнению, вредна для мозга и может повлиять на эмоциональное состояние человека.

В то же время американские и новозеландские ученые в своем обзоре проанализировали такие добавки, как женьшень, гуарана и таурин, и пришли к выводу, что в большинстве энергетиков их настолько мало, что они не способны оказать положительный или отрицательный эффект на здоровье.