Врач объяснил, с чем связано здоровье долгожителей

«Но они употребляют его веками, и их ЖКТ более приспособлен к перевариванию такой грубой пищи. Кроме того, феномен долгожительства в горных районах Кавказа связывают с употреблением талой воды — есть исследования, которые доказывают её пользу для здоровья. К этому стоит добавить чистый горный воздух, неторопливое течение жизни и большую физическую активность», — заключил спортивный диетолог.