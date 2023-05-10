Что такое углеводное похмелье и как оно проявляется

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что такое углеводное похмелье и как это состояние проявляется.

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По словам специалиста, углеводное похмелье — проявление зависимости от сладкого вплоть до сильной нервозности, подавленности. На фоне углеводного похмелья могут возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. И если человек съедает конфету или другую сладость, симптомы проходят на час-полтора. Но потом это состояние снова обостряется.

Если развивается углеводное похмелье, это может говорить о проблемах с печенью: углеводный обмен происходит именно в этом органе; сахар перерабатывается в жир, начинается ожирение самой печени. Из-за большого количества потребляемых сладостей нарушается реология желчи и это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление.

Возрастает риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздражённого кишечника и других болезней.