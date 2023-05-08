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Тренер рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц

Тренер Тайлер Рид рассказал о пяти упражнениях для похудения на все группы мышц. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Тренер рассказал об упражнениях на все мышцы для похудения
© Lenta.ru

Специалист посоветовал выполнять отжимания, берпи и скручивания двух видов по десять повторений. Для первого необходимо принять положение сидя, согнув ноги в коленях. Затем опустить корпус на коврик, одновременно выпрямив ноги, и снова сделать подъем, подтянув колени к груди.

Затем тренер посоветовал перейти к «велосипедным скручиваниям».

«Лягте на коврик, ноги вытянуты, плечи и голова немного приподняты над полом. Скрестите руки за головой, подтяните оба колена к груди и коснитесь правым локтем левой ноги. Затем повторите с другой стороны», — пояснил Рид.

Он добавил, что выполнить скручивание необходимо 20 раз.

Пятое упражнение — подъемы ног из положения лежа для проработки мышц пресса и спины.

«Положите руки под таз. Затем поднимите обе ноги примерно до угла 90 градусов и опустите, но не кладите на пол», — рассказал специалист. Он отметил, что повторить движение нужно еще девять раз.

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