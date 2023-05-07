$76.82-1.7984.91-2.09

Мясников рассказал, как легко просыпаться рано

Россиянам рассказали, как просыпаться рано. Врач и телеведущий Александр Мясников для легкого подъема рекомендовал поставить в спальне электронные часы, которые светятся в темноте. Об этом он рассказал в программе телеканала «Россия-1».

Мясников рассказал, как легко просыпаться рано
© ФедералПресс

«Если вы под утро будете знать, сколько времени, вы уже будете настраиваться на подъем в определенное время», – пояснил доктор.

По словам Мясникова, чтобы рано просыпаться, стоит спать без штор. Первые лучи солнца заставят открыть глаза и перейти в режим бодрствования.

Также врач отметил, что домашние питомцы тоже помогут просыпаться рано, особенно певчие птицы – канарейки. Эти пернатые начинают петь еще с четырех утра, если не накрыты темной тканью.

Напомним, человек может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, употребляя много зелени. С чем это связано, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1». Зелень следует исключить из рациона людям, принимающим кроверазжижающие препараты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий