Мясников рассказал, как легко просыпаться рано

Россиянам рассказали, как просыпаться рано. Врач и телеведущий Александр Мясников для легкого подъема рекомендовал поставить в спальне электронные часы, которые светятся в темноте. Об этом он рассказал в программе телеканала «Россия-1».

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«Если вы под утро будете знать, сколько времени, вы уже будете настраиваться на подъем в определенное время», – пояснил доктор.

По словам Мясникова, чтобы рано просыпаться, стоит спать без штор. Первые лучи солнца заставят открыть глаза и перейти в режим бодрствования.

Также врач отметил, что домашние питомцы тоже помогут просыпаться рано, особенно певчие птицы – канарейки. Эти пернатые начинают петь еще с четырех утра, если не накрыты темной тканью.