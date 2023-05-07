Доктор Гинзбург посоветовал диету для продления жизни

Диету для продления жизни посоветовал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Продолжительность жизни зависит в том числе от питания. Чтобы прожить дольше, нужно начать есть на 20 процентов меньше, чем обычно, уменьшить количество продуктов с высоким гликемическим индексом. Стоит отдавать предпочтение противовоспалительному питанию, которое уменьшает количество провоспалительных молекул и таким образом сдерживает старение», — заявил Гинзбург.

Врач объяснил, что старение — это «вялотекущее проявление воспаления, разобщающего клетки организма». Тем, кто хочет продлить свою жизнь, нужно уменьшить потребление плохих жиров — трансжиров и подсолнечного масла, уменьшив таким образом воспалительные свойства пищи и ее калорийность.

Количество продуктов с высоким гликемическим индексом необходимо уменьшить, чтобы не раздражать инсулин, продолжил диетолог.

«Уменьшаем потребление сахара, сахаросодержащих продуктов и быстрых углеводов — картофеля, риса и белого хлеба. Увеличиваем потребление сложных углеводов — грубого хлеба, круп типа гречки и овсянки. Все это увеличивает противовоспалительные свойства пищи, потому что приносит больше пищевых волокон, удлиняет период сытости после приема пищи, снижает суммарную суточную калорийность», — рассказал он.

Гинзбург также посоветовал уменьшать порции, выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи. По его словам, стоит есть меньше мясных изделий, увеличить потребление морской рыбы и нежирной курицы.

«Нужны овощи в каждом приеме пищи. Не забывайте про фрукты, ягоды, орехи, зелень и восточные приправы. Кисломолочные напитки — порядка двух порций в день», — добавил доктор.