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Врач Астраханцев сообщил, что нитраты, которые могут содержаться в овощах, ведут к развитию рака

В своем интервью для RT онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что может стать причиной раковых заболеваний.

Нитраты, которые могут содержаться в овощах, ведут к развитию рака
© Runews24

Известно, что одними из главных причин развития онкологического заболевания являются курение и алкоголь. Однако даже употребление простых овощей может поставить под угрозу здоровье человека.

Астраханцев настоятельно порекомендовал свести потребление алкогольных напитков к минимуму, вплоть до полного отказа от него, поскольку посредством алкоголя в организм человека попадает этанол — чрезвычайно опасный канцероген.

«Чрезмерное употребление спиртных напитков – вторая по распространенности причина развития рака, впереди только курение», — пояснил эксперт.

Алкоголь грозить развитием рака пищевода, печени, толстой кишки, полости рта, а также молочных желез.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в еде могут содержаться трансжиры, которые также могут стать причиной развития рака. Этот компонент содержится в маргарине, полуфабрикатах, кондитерской продукции и фастфуде.

«Трансжиры также могут образовываться при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей», — заявил Астраханцев.

Кроме онкологических заболеваний, трансжиры ведут к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Риск возникновения рака существует, если человек употребляет овощи, которые были выращены с использованием специальных азотных удобрений, но в этом случае реальное заболевание грозит только при избыточном употреблении таких овощей в пищу.

Специалист также призвал проявлять осторожность в отношении чипсов и сладостей.

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