$76.82-1.7984.91-2.09

Это занятие во время майских праздников оздоровит ваш организм

Во время долгих майских праздников у вас есть возможность наконец-то заняться своим телом. И помочь в этом вам может бег.

Это занятие во время майских праздников оздоровит ваш организм
© Ferra

Для того чтобы действительно быть здоровым, нужно помнить о трёх важных вещах. Это сон, питание, упражнения. Все они должны составлять часть вашего образа жизни.

И вот какие полезные для здоровья преимущества даст бег во время майских праздников.

Увеличение общей выносливости, укрепление сердца. И это работает даже при медленном беге. А в немного более быстром темпе бег повысит максимальное потребление кислорода и снизит утомляемость вашего организма.

Защита от метаболического синдрома и снижение веса. Если в течение длительного времени бегать медленно, то можно сжечь жир и ускорить обмен веществ.

Укрепление ног. Благодаря бегу вы укрепите мышцы ног и избавитесь от отёков. Вам станет проще подниматься по лестнице.

Увеличение прочности костей. Это способствует и бег на свежем воздухе за счёт получения витамина D.

Улучшение качества сна. Благодаря умеренной физической нагрузке сон становится крепче.

Улучшение настроения и самочувствия. При беге высвобождаются гормоны эндорфины. Они, как известно, повышают настроение. Кроме того, бег способствует производству дофамина и серотонина, которые отвечают за ощущения удовольствия и благополучия.

Активизация работы мозга и развитие когнитивных функций. В мозг при беге начинает поступать больше кислорода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий