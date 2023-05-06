Капуста и оливки помогают оттоку желчи

Это важно для людей, у которых уже есть проблемы с желчным пузырём. При нарушении его функций отток желчи затруднён, что ведёт к повышенному газообразованию, диарее и тошноте.

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Чтобы наладить работу желчного пузыря, врач рекомендует сменить питание. Нужно обратить внимание на овощи с горьковатым привкусом.

«Они могут использоваться в качестве гарнира. Например, капуста немножко горчит (семейство крестоцветных), артишок, оливки тоже бывают с горчинкой. Различная зелень — это петрушка, шпинат», — перечислила врач-диетолог Ирина Писарева в разговоре с Life.ru.

Также она рекомендовала обратить внимание на специи, которые обладают желчегонным эффектом. Это может быть корица, куркума или имбирь.