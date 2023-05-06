Капуста и оливки помогают оттоку желчи
Это важно для людей, у которых уже есть проблемы с желчным пузырём. При нарушении его функций отток желчи затруднён, что ведёт к повышенному газообразованию, диарее и тошноте.
Чтобы наладить работу желчного пузыря, врач рекомендует сменить питание. Нужно обратить внимание на овощи с горьковатым привкусом.
«Они могут использоваться в качестве гарнира. Например, капуста немножко горчит (семейство крестоцветных), артишок, оливки тоже бывают с горчинкой. Различная зелень — это петрушка, шпинат», — перечислила врач-диетолог Ирина Писарева в разговоре с Life.ru.
Также она рекомендовала обратить внимание на специи, которые обладают желчегонным эффектом. Это может быть корица, куркума или имбирь.
Сдобрить овощи можно растительными маслами, которые богаты незаменимыми жирными кислотами, а также содержат витамины А, D, Е. Писарева посоветовала употреблять в сутки около 90 г сыродавленного (нерафинированного) растительного масла.