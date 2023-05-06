Какой завтрак поможет снизить холестерин
Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил варианты завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови. Специалист рекомендует обратить особое внимание на овсяную кашу и соевый йогурт.
Нутрициолог объяснил, что в овсяной каше содержатся бета-глюканы, которые предотвращают всасывание холестерина в кровь.
«Рекомендации заключаются в потреблении трех граммов бета-глюканов в день, чтобы увидеть снижение уровня холестерина», – подчеркнул он.
Другим хорошим вариантом завтрака будет замена обычного йогурта или молока на их соевый аналог. Молочные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, что приводит к повышению уровня «плохого» холестерина. Именно поэтому по возможности их стоит заменить на соевые аналоги.
Строков также добавил, что помочь в борьбе с холестерином может ржаной хлеб. Этот вариант завтрака, содержащий больше клетчатки и витаминов группы В, также считается более здоровым и сытным по сравнению с пшеничным хлебом, передает «МедикФорум».