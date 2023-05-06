Какой завтрак поможет снизить холестерин

Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил варианты завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови. Специалист рекомендует обратить особое внимание на овсяную кашу и соевый йогурт.

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Нутрициолог объяснил, что в овсяной каше содержатся бета-глюканы, которые предотвращают всасывание холестерина в кровь.

«Рекомендации заключаются в потреблении трех граммов бета-глюканов в день, чтобы увидеть снижение уровня холестерина», – подчеркнул он.

Другим хорошим вариантом завтрака будет замена обычного йогурта или молока на их соевый аналог. Молочные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, что приводит к повышению уровня «плохого» холестерина. Именно поэтому по возможности их стоит заменить на соевые аналоги.