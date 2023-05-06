Врач назвал самые опасные травмы от занятий в зале

Травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди назвал самые опасные травмы от занятий в зале. Его слова приводит «Газета.ru».

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Врач заявил, что риск получения травмы растет при внешнем давлении, поэтому новичкам нужно с осторожностью относиться к приседаниям со штангой, становой тяге, мертвой тяге и прыжкам на платформу. Он посоветовал увеличивать нагрузку постепенно, прогревать мышцы перед тренировкой и следить за техникой выполнения упражнений.

Самой опасной травмой Бельхамиди посчитал нестабильное смещение позвонков. Тренировки при слабом мышечном корсете также могут быть чреваты разрывом межпозвонкового диска. Последней травмой ортопед назвал компрессионный перелом позвонка.