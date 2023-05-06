Как правильно ходить в баню

Хоть отдых в бане и ассоциируется с расслаблением и заботой об организме, на деле это ещё и нехилая нагрузка. Поэтому набить перед парной полный желудок еды — значит сильно уменьшить пользу.

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Весь промежуток времени, посвящённый бане, лучше не налегать на съестное и выбирать лёгкие продукты. Рассказываем какие.

До парилки

Для того чтобы желудок не сбивал ваш отдых дискомфортом, специалисты рекомендуют поесть за 2–3 часа до похода в баню. Причём не что угодно, а обязательно лёгкое и нежирное. Например, овощной салатик, мясо птицы. А вот со сладостями, выпечкой и копчёностями поосторожнее.

В парилке

За время нахождения в бане и после 2–3-го захода в парилку аппетит, вероятнее всего, разыграется. Чтобы притупить чувство голода, можно взять лёгкий и небольшой перекус. К примеру, орешки, сыр, креветки, овощную или фруктовую нарезки, небольшие бутерброды с рыбой и творожным сыром или канапе.

После парилки

Набрасываться на угощения не стоит и по возвращении из баньки — дайте организму отдохнуть от нагрузки. Через 50 минут — час можно съесть что-то из этого списка: овощные или рыбные супы, салаты из овощей, мяса птицы, морепродуктов, лёгкие закуски, спагетти из твёрдых сортов, паэлья, пицца, мясо, птица и рыба на гриле.