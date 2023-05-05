Врач назвала способы снижения холестерина
Снизить повышенный уровень холестерина помогут диета и физические нагрузки, рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова «Газете.Ru».
По словам специалиста, людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется ограничить потребления мяса, особенно жареного, а в некоторых случаях следует на два дня в неделю и вовсе отказаться от животных продуктов. Эффективность диеты можно оценить через три- шесть месяцев, повторно сдав анализы, подчеркнула Молчанова.
«Также к диете стоит добавить и физические нагрузки: хотя бы 10 минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность», — цитирует собеседницу СМИ.
Начинать лучше с 5-10 минут легких нагрузок и ориентироваться на 6-10 тысяч шагов. При этом врач уточнила, что иногда пациенту могут назначить специальные препараты, например статины. Однако медикаментозное лечение лучше использовать в комбинации с другими способами.