Врач назвала способы снижения холестерина

По словам специалиста, людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется ограничить потребления мяса, особенно жареного, а в некоторых случаях следует на два дня в неделю и вовсе отказаться от животных продуктов. Эффективность диеты можно оценить через три- шесть месяцев, повторно сдав анализы, подчеркнула Молчанова.