Как с пользой для здоровья провести праздники на даче

Работа на даче поможет провести время с пользой для здоровья. Чем лучше всего заниматься на садовом участке в праздники, рассказывает фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов.

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«Ходьба, велосипедные прогулки, волейбол, настольный теннис и другие виды активного отдыха также полезны для здоровья. Физическая активность поможет снять накопленный стресс и напряжение, что положительно скажется на здоровье», – отметил тренер.

По словам Пахомова, важно сохранять правильную осанку при работе на садовом участке или колке дров.

Не стоит практиковать резкие движения.

Также тренер советует равномерно распределять вес груза между обеими руками при его переноске. А если есть проблемы с коленями, лучше не приседать на корточки и выполнять работу сидя на табурете.

Важно не забывать про водный баланс и отдых, давать себе время на восстановление сил, передает РИАМО.