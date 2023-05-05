Названы способы снижения повышенного холестерина

«Также к диете стоит добавить и физические нагрузки: хотя бы 10 минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность. При этом, конечно, нужно учитывать собственную физическую выносливость. Начать лучше с 5-10 минут легких нагрузок. Кроме того, нагрузки должны приносить удовольствие. Сейчас, в хорошую погоду, отличным вариантом могут стать езда на велосипеде, пробежки, прогулки хотя бы по полчаса в день. С ходьбой можно ориентироваться и на количество шагов: около 6-10 тыс. шагов будет достаточно», — рассказала врач.