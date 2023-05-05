Названы способы снижения повышенного холестерина

Врач рассказала о способах снижения повышенного холестерина
Иногда для снижения повышенного уровня холестерина достаточно диеты и физических нагрузок, например, ходьбы или езды на велосипеде. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Молчанова Ольга.
Как объяснила Молчанова, для того, чтобы узнать уровень холестерина, необходимо сдать анализ. Если выявлен высокий уровень, нужно обратиться к врачу. Сначала назначают диету: ограничивают мясо, особенно жирное. В некоторых случаях стоит выделить два дня в неделю без животных продуктов. Через три-шесть месяцев можно измерить уровень холестерина, чтобы оценить эффективность диеты.
«Также к диете стоит добавить и физические нагрузки: хотя бы 10 минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность. При этом, конечно, нужно учитывать собственную физическую выносливость. Начать лучше с 5-10 минут легких нагрузок. Кроме того, нагрузки должны приносить удовольствие. Сейчас, в хорошую погоду, отличным вариантом могут стать езда на велосипеде, пробежки, прогулки хотя бы по полчаса в день. С ходьбой можно ориентироваться и на количество шагов: около 6-10 тыс. шагов будет достаточно», — рассказала врач.
В некоторых случаях ни диета, ни физические нагрузки не помогают снизить холестерин. Таким людям назначают препараты, например, статины. Но выбор лекарства остается за врачом. Молчанова отметила, что прием лекарств не является поводом отказаться от диеты и активности: лучше использовать их комбинацию. Усилия по снижению уровня холестерина позволят значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых проблем, включая инфаркт и инсульт.