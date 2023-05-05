6 самых важных диагностических исследований

13 и 14 мая Нижегородский областной клинический онкологический диспансер и общественное «Движение против рака» проводят акцию, в рамках которой жительницы региона смогут бесплатно пройти скрининг рака молочной железы. Это включает в себя осмотр врача-онколога-маммолога, а также УЗИ молочных желёз или маммографию.

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Такие обследования – вещь незаменимая в современной медицине, с её помощью можно обнаружить опасные, часто смертельные болячки и вовремя вылечиться.

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Какие исследования самые распространённые и как часто их можно проводить?

Флюорография

Для чего проводится?

Исследование позволяет получить и исследовать изображение лёгких. С его помощью можно вовремя выявить многие опасные заболевания. Например, злокачественную опухоль или туберкулёз на ранней стадии, когда диагностировать его очень сложно из-за отсутствия симптомов.

Сколько раз проводят?

Для профилактики достаточно одного раза в год, но бывают и исключения. Так, раз в год достаточно проводить флюрографию взрослым, подросткам от 15 до 17 лет, представителям спортивных, оздоровительных, социальных, образовательных организаций, пациентам, получающим лучевую или гормональную терапию.Чаще, то есть дважды в год, исследоваться нужно пациентам с ВИЧ-инфекцией; сотрудникам роддомов; пациентам, выздоровевшим от туберкулёза; а ещё пациентам, находящимся на диспансерном учёте в психиатрических и наркологических организациях.

Рентген

Для чего проводится?

Самое старое исследование человеческого тела с помощью техники. Метод прост: человека облучают особыми лучами, которые легко проходят сквозь мягкие ткани и задерживаются в твёрдых. На фотоплёнку или датчик, расположенные на противоположной от источника лучей стороне, передаётся изображение.

Главные плюсы такого обследования: быстрота и стоимость. Рентгеновскими аппаратами оснащены практически все больницы, процедура проходит быстро и стоит недорого.

Минусы – облучение и качество изображения. При проведении рентгенографии пациент облучается, а картинка получается двумерной. Врач с трудом может разглядеть внутренние органы по отдельности, поскольку их тени перекрывают друг друга. Невозможно детально разглядеть хрящевую ткань и мозг. Хрящи практически не задерживают лучи, мозг надёжно закрыт черепной коробкой. Для их исследования рентгенография не подойдёт.

Сколько раз проводят?

По необходимости – например, при удалении зуба или если есть подозрение на перелом.

Маммография

Для чего проводится?

Для исследования молочной железы. Есть маммографы для скрининга – профилактических осмотров. А диагностические маммографы используют, если уже есть подозрение на рак груди. Такой аппарат может сразу сделать биопсию. Современные аппараты, имеющие характеристику microdose (микродоза), в два раза сокращают уровень облучения.

Сколько раз проводят?

Обычно врачи советуют делать это раз в два года, начиная с 40 лет. Некоторые врачи считают, что лучше проводить исследование раз в год. Это связано в том числе с тем, что в молодом возрасте часто наблюдаются более агрессивные формы рака – они быстрее растут.

Компьютерная томография

Для чего проводится?

Например, при серьёзных травмах – чтобы точнее оценить степень повреждений, во время проведении хирургических операций. Или в онкологии – чтобы найти опухоли и метастазы.

Компьютерная томография (КТ) тоже осуществляется по принципу рентгенографии, но в результате врач получает не плоскую картинку, а трёхмерное изображение. У датчиков компьютерного томографа высокая чувствительность, они различают огромное количество оттенков, поэтому врач может детально рассмотреть все кости и органы пациента.

Дополнительно повысить качество изображения можно, если ввести пациенту специальное вещество, так называемый контраст. Он помогает отличить здоровые ткани от изменённых и обнаружить аномалии в организме, даёт возможность детально изучить состояние сосудов.

Недостаток КТ – высокая лучевая нагрузка на пациента. КТ не назначают беременным женщинам, детям, пациентам с избыточным весом (больше 200 кг).

Обязательно нужно уточнять количество срезов для аппарата КТ. Для проведения современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – хотя бы 1,5 тесла.

Сколько раз проводится?

Опять же при необходимости, исследование обычно назначает врач. Но считается, что в идеале КТ можно делать не чаще, чем раз в полгода.

УЗИ

Для чего проводится?

Для постановки диагноза в кардиологии, онкологии, акушерстве и гинекологии. Аппарат показывает внутренние органы в реальном времени.

Главный плюс этого способа исследования – безопасность. УЗИ можно делать даже беременным женщинам. Но УЗИ не может обеспечить картинку высокой чёткости, поэтому использование этого метода ограничено, например, при помощи УЗИ нельзя диагностировать заболевания желудка.

Сколько раз проводится?

Делать УЗИ можно сколько угодно раз, поскольку противопоказаний у процедуры практически нет.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Для чего проводится?

При исследовании опухолей, мозга и аномалиях развития сосудов. Под контролем МРТ проводят операции, чтобы не задеть важные участки мозга.

Принцип МРТ основан на свойстве ядер атомов реагировать на сильное магнитное поле. Расчёт идёт на реакцию ядер водорода, которых много в составе молекул воды, а тело человека, как известно, на 60% состоит из воды. Попадая в магнитное поле, ядра атомов ориентируются вдоль него, и можно фиксировать энергию, которые они будут отдавать при ослаблении воздействия.

Компьютерный анализ позволяет преобразовать полученную информацию и определить расположение, плотность и структуру тканей в организме.

Сколько раз проводится?