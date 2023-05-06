Чем современная стоматология отличается от советской

Подробностями делится Андрей Жук, стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России

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Многие люди, которым доводилось лечить зубы лет 20—30 назад, вспоминают этот опыт с ужасом. Часть из этих пациентов по-прежнему не решается переступить порог стоматолога, ведь жужжание бормашины и по сей день снится им в ночных кошмарах. И зря, ведь современная стоматология отличается от той, советской, как день и ночь.

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Отличия эти касаются буквально всего. И начинаются они прямо с порога клиники, где пациентов сегодня встречают вежливые и улыбчивые администраторы, а не ворчливая уборщица с пропахшей сыростью половой тряпкой.

Комфорт и удобство царят и в холле клиники: посетителей ожидают стильные интерьеры, уютные кресла, столики с глянцевыми журналами, которые приятно полистать в ожидании приема. Конечно, посетителям теперь не приходится просиживать в длинных очередях — ведь каждый пациент приходит к назначенному часу. Да и из кабинета стоматолога больше не слышно ни устрашающего визга бормашины, ни истошных криков пациентов. Всё тихо, спокойно.

Анестезия

Современные местные анестетики совершили революцию в обезболивании. И если раньше с помощью новокаина удавалось лишь частично заглушить болевые ощущения, что зачастую делало лечение зубов похожим на средневековую пытку, то сегодня благодаря новейшим анестетикам стоматологам удалось добиться полного обезболивания. Помимо выросшей эффективности улучшилась и безопасность таких препаратов. На современные артикаинсодержащие анестетики, которые в 5 раз сильнее, чем новокаин, аллергия возникает крайне редко (1 случай на 2 миллиона). К тому же эти препараты обладают низкой токсичностью. А для особо впечатлительных и нервных пациентов предлагается лечение зубов под медикаментозной седацией, в ходе которой помимо местной анестезии также используются успокоительные, противотревожные препараты — благодаря им посетитель пребывает в кресле стоматолога в состоянии полудремы, хотя и не спит.

Такие возможности, в частности, позволяют выдержать очень длительное лечение, поэтому успокоительные препараты востребованы пациентами, которые слишком долго обходили стороной стоматолога. Ну а если человек из-за отсутствия свободного времени хочет вылечить все больные зубы за одно посещение, то сегодня это можно сделать в условиях общего обезболивания — то есть, под наркозом. Правда, в этом случае, в клинике должен присутствовать анестезиолог.

Кстати, лечение под наркозом сделало стоматологию доступной практически всем пациентам, начиная от маленьких детей, которых иначе невозможно заставить спокойно сидеть в кресле, и заканчивая людьми с ментальными проблемами.

Бормашины и инструменты

На смену бормашинам, которые издавали пугающе громкие звуки, словно из преисподней, пришли новые высокотехнологичные установки, работающие почти бесшумно. Пациент стоматолога теперь садится не в узкое «прокрустово ложе», а в мягкое кресло с удобным подголовником, которое с помощью педали врач плавно поднимает или опускает на нужную высоту.

Как правило, сегодня стоматологи принимают пациентов в своем кабинете по одному, что тоже действует успокаивающе, так как ни справа, ни слева человек не видит испуганных лиц других посетителей. Поменялись и сами стоматологические инструменты: их теперь изготавливают не из грубой стали, а из гибких и куда более прочных материалов, используемых в космической промышленности, на основе сплавов никеля и инертного металла — титана. Эти миниатюрные, но крепкие инструменты позволяют стоматологу выполнять самые тонкие манипуляции, которые были неподвластны их предшественникам еще лет 20 назад.

Это делает лечение зубов сегодня не просто менее пугающим, но и более эффективным. А использование алмазной крошки, лазеров и микроскопа придают этой работе поистине ювелирную точность.

Реставрация зубов

Сравнивать пломбы прошлого (из темного цемента либо серебряного сплава — амальгамы) и современные пломбировочные материалы даже язык не поворачивается, настолько разные они по качеству. Ведь современные полимеры, используемые для реставрации зубов, не только по цвету невозможно отличить от родных тканей зуба, но и по свойствам они почти идентичны. Благодаря своей пластичности современные полимеры позволяют идеально восстанавливать форму зуба, и обеспечивают его долговременную защиту от дальнейшего разрушения. Да и держатся они не в пример дольше, чем «нашлепки» из цемента.

Благодаря возможностям сегодняшней зубной реставрации можно восстановить зуб практически из небытия — например, нарастить, даже если от него осталась всего лишь треть. Ну а эстетические возможности керамических виниров и вовсе удивительны: благодаря им можно, лишь минимально препарировав родные зубы, сделать улыбку поистине голливудской, изменив и цвет, и форму зубов.

Протезирование

Эта часть стоматологии в прошлом находилась в плачевном состоянии. Потерявшему часть зубов пациенту врач мог предложить либо металлический мостовидный протез, либо съемную пластмассовую конструкцию (те самые зубы, которые надо «класть на полку», а, вернее, в стаканчик с водой на ночь). Золотые или серебряные зубы во рту смотрелись не многим лучше — мало того, что выглядели сомнительно с точки зрения эстетики, так еще и могли приводить к такому явлению, как гальванизация, из-за которого слизистая полости рта у пациента могла воспаляться, краснеть, возникли жжение и боль в области языка. Сегодня же потеря зубов уже не воспринимается фатально.

Заместить утраченное позволяют разные варианты протезирования: начиная от аккуратных керамических или циркониевых мостовидных конструкций и заканчивая дентальными имплантатами. При имплантации зубов протез (искусственный корень) устанавливается в костную ткань челюсти, и после приживления выполняет все функции родного зуба, к тому же неотличим от него внешне.