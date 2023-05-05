Врач раскрыла действенный способ защититься от клещей на отдыхе

Россиянам, планирующим весной отдых на природе, рекомендуется надевать светлую одежду, чтобы легче обнаружить клещей. Действенный способ защититься от паразитов раскрыла врач-терапевт Алена Гуляева в интервью РИА Новости.

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«Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки). Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу», — рассказала медик.

Так, лучше всего подойдут длинные штаны с затяжками, закрытая обувь и головной убор.

Кроме того, эксперт посоветовала во время прогулки по лесу или парку периодически осматривать себя и детей на наличие клещей, а вернувшись домой, постирать все вещи.

«Ощупайте себя под коленками, проверьте подмышки, спину и голову: это излюбленные места укусов клещей, — отметила Гуляева. — Домашних животных тоже важно тщательно осмотреть».