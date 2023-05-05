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Употребление чая и кофе может защитить мозг от заболеваний

Новое исследование ученых из Университета Сунь Ятсена (КНР) и Мельбурнского университета (Австралия) выявило связь между потреблением кофе и чая и толщиной слоя макулярных нервных волокон сетчатки.

Употребление чая и кофе может защитить мозг от заболеваний
© runews24.ru

Глава исследовательской группы Лиза Чжуотин Чжу отметила, что многие люди практически ежедневно употребляют кофе и чай, в связи с этим важно знать о потенциальной пользе или рисках для здоровья, несущих этими напитками.

Слой нервных волокон сетчатки является группой нервных клеток, передающих визуальную информацию от глаз к мозгу. Чем тоньше данный слой, тем выше риск развития нейродегенеративных заболеваний.

В эксперименте участвовали 35 тысяч человек, которые зарегистрированы в базе данных UK Biobank. Испытуемые рассказали, сколько чашек чая и кофе они каждый день употребляют в течение года. Затем их разделили на четыре группы в зависимости от количества чашек.

Толщину слоя макулярных нервных волокон сетчатки измерили при помощи оптической когерентной томографии.

Согласно результатам эксперимента, у людей, пивших 2-3 чашки кофе или более четырех чашек чая в день, существенно увеличилась толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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