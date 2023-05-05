Врач объяснила, нужно ли запивать еду

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, нужно ли пить воду после или во время приема пищи.

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Эксперт пояснила, что вода необходима для пищеварения. Если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать ее из кровотока.

— Тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой, — пояснила Гусакова в комментарии Life.ru.

Вода помогает смягчить пищу и облегчает ее прохождение по пищеводу.