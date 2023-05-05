Врач объяснила, нужно ли запивать еду
Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, нужно ли пить воду после или во время приема пищи.
Эксперт пояснила, что вода необходима для пищеварения. Если в организме будет недостаточно жидкости, то наше тело будет брать ее из кровотока.
— Тем самым мы будем излишне напрягать свой организм. Намного проще смягчить пищевой комок, запивая водой, — пояснила Гусакова в комментарии Life.ru.
Вода помогает смягчить пищу и облегчает ее прохождение по пищеводу.
Гусакова также добавила, что существует миф, что вода разбавляет желудочный сок, но это не так. Чтобы существенно изменить pH при помощи воды, потребуется выпить около пяти литров.