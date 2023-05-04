Как можно узнать о повышенном холестерине

У повышенного холестерина нет симптомов, его можно узнать только по анализам. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Молчанова Ольга .

— Повышенный уровень холестерина сигнализирует о метаболических нарушениях. Никакими симптомами повышенный холестерин не проявляется, поэтому узнать его уровень можно только с помощью анализов, — пояснила она.

За уровнем холестерина необходимо следить людям в возрасте 40-50 лет. Особенно в том случае, если у ваших родственников были инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза, сообщает «Газета.ру».