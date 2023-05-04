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Когда необходимо менять пломбу

Заменять пломбы необходимо не только при наличии жалоб, но и в профилактических целях. Об этом в беседе с РИАМО рассказала детский стоматолог "СМ-Стоматология" Юлия Жучковская.

Когда необходимо менять пломбу
© Газета.Ru

По ее словам, пломбировочный материал, как и любой другой, со временем изнашивается и деформируется.

"Если вы заметили следующее: скол пломбы или она изменилась в цвете; стала шероховатой; пользоваться зубной нитью после установки пломбы стало затруднительно или пломба словно "провалилась" (просела) в зуб — обязательно обратитесь к стоматологу", — предупредила врач.

Она добавила, что под механическим, химическим и температурным воздействием в пломбе появляются микротрещины, в которых развиваются микробы, приводящие к вторичному кариесу с последующими осложнениями.

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