Легкая повседневная активность может снизить риск рака груди

Ученые из Университета Глазго выяснили, что регулярная легкая нагрузка, например, садоводство и ходьба, может снизить риск рака молочной железы на 21%. Исследование опубликовано в Journal of Physical Activity and Health.

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В исследовании приняли участие более 48 тыс. женщин из Великобритании в возрасте от 39 лет до 71 года. Их попросили вести обычную жизнь, а уровень активности в течение семи дней отслеживали выданные им фитнес-браслеты.

После оценки уровней активности за женщинами наблюдали в среднем почти пять с половиной лет. За это время у 836 был диагностирован рак молочной железы. У тех, кто уделял легкой физической активности более 5 часов 45 минут в день, риск развития рака молочной железы был на 21% ниже.

Ученые отметили, что такой уровень активности легко достижим даже для работающих людей: достаточно ходить пешком на работу и с работы, гулять в обеденный перерыв и проводить время за готовкой, мытьем посуды или уборкой.

Физическая активность уменьшает воспаление в организме, которое может привести к раку. Ученые предполагают, что это улучшает здоровье иммунной системы, одна из функций которой - поиск и уничтожение раковых клеток.