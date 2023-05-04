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4 упражнения для идеального зрения

Зарядка для глаз — это комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц глаз, улучшение кровообращения и предотвращение возникновения различных заболеваний глаз. О том, какие упражнения стоит повторять всем ежедневно для сохранения зрения, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

4 упражнения для идеального зрения
© Вечерняя Москва

Первое упражнение, которое советует выполнять врач, это быстрое моргание в течение 10 секунд. После этого нужно 10 секунд посмотреть перед собой. Повторить манипуляцию нужно три раза.

Второе упражнение: закрыть глаза и начать вращать глазным яблоком влево-вправо-вверх-вниз. Тут нужно четыре повтора упражнения.

Также можно закрыть глаза и смотрите вверх, а затем вниз, повторить несколько раз.

Также врач советует крепко зажмурить глаза, а затем широко открыть их. Повторить это упражнение нужно пять раз, передает Царьград.

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