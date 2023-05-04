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Продукты, которые могут навредить при сахарном диабете

Россиянам рассказали о том, какие популярные напитки могут спровоцировать сахарный диабет. Оказалось, что первое место в антирейтинге заняли фруктовые соки, а также цельное молоко.

Продукты, которые могут навредить при сахарном диабете
© Вечерняя Москва

К сожалению, далее следуют чай, вода и кофе. Об этом написали корреспонденты издания BMJ.

— Любопытно, что если после установки диагноза пациент отказывался от напитков с добавленным сахаром и переходил на напитки с подсластителями, или отказывался и от тех, и от других; если прекращал употреблять цельное молоко и фруктовые соки, а вместо них начинал пить чай, воду и кофе, риски снижались. Сильнее всего — для кофе!, — пишет издание.

Изначально это исследование касалось только людей, у которых есть сахарный диабет. Однако врачи считают, что данные этого исследования могут оказаться полезными для всех.Свои советы людям, которые болеют диабетом, дала еще один врач.

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