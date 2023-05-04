Продукты, которые могут навредить при сахарном диабете

— Любопытно, что если после установки диагноза пациент отказывался от напитков с добавленным сахаром и переходил на напитки с подсластителями, или отказывался и от тех, и от других; если прекращал употреблять цельное молоко и фруктовые соки, а вместо них начинал пить чай, воду и кофе, риски снижались. Сильнее всего — для кофе!, — пишет издание.