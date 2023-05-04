Раскрыт алгоритм действий для извлечения клеща

Россиянам раскрыли алгоритм действий для самостоятельного извлечения клеща на сайте Роскачества.

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Чтобы снять присосавшегося клеща, лучше пользоваться пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами: так снижается риск оставить хоботок членистоногого в коже.

Инструмент важно обработать спиртосодержащим раствором. Зажать клеща следует максимально близко к хоботку.

Затем перпендикулярно поверхности кожи надо сделать несколько полных оборотов по часовой стрелке.

После извлечения членистоногого понадобится продезинфицировать место укуса, например, 70-процентным спиртом, пятипроцентным йодом или одеколоном, вымыть руки и отнести паукообразного в лабораторию на исследование.

При укусе клеща специалисты рекомендуют обращаться к врачу в травматологический пункт. Если человек не вакцинирован против инфекций, переносчиками которых являются членистоногие, следует пройти исследование и, при необходимости, серопрофилактику.