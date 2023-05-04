$79.31-0.6587.58-0.08

Раскрыт алгоритм действий для извлечения клеща

Россиянам раскрыли алгоритм действий для самостоятельного извлечения клеща на сайте Роскачества.

Раскрыт алгоритм действий для извлечения клеща
© Мослента

Чтобы снять присосавшегося клеща, лучше пользоваться пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами: так снижается риск оставить хоботок членистоногого в коже.

Инструмент важно обработать спиртосодержащим раствором. Зажать клеща следует максимально близко к хоботку.

Затем перпендикулярно поверхности кожи надо сделать несколько полных оборотов по часовой стрелке.

После извлечения членистоногого понадобится продезинфицировать место укуса, например, 70-процентным спиртом, пятипроцентным йодом или одеколоном, вымыть руки и отнести паукообразного в лабораторию на исследование.

При укусе клеща специалисты рекомендуют обращаться к врачу в травматологический пункт. Если человек не вакцинирован против инфекций, переносчиками которых являются членистоногие, следует пройти исследование и, при необходимости, серопрофилактику.

Если человек заметил на теле укус, а тело клеща не нашел, ему следует через три недели сдать анализ на антитела к боррелиям.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий