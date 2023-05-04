Почему дергается глаз

Нервный тик — так обычно называют явление, с которым хоть в жизни сталкивались большинство людей: обычно он проявляется невольным подергиванием глаза. Часто такие симптомы говорят о стрессе или перенапряжении и проходят сами, но иногда становятся признаками серьезных заболеваний нервной системы. «Лента.ру» рассказывает, в каких случаях от тика можно избавиться, просто отдохнув, а в каких следует обратиться к врачу.

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Какие бывают глазные тики и как они проявляются

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Для начала стоит разобраться, что можно считать тиком, а что нет. Тики — произвольные движения или вокализмы, которые пациент может частично контролировать, поясняет в беседе с «Лентой.ру» невролог сети клиник «Семейная», доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории Ирина Преображенская.

Возникающее побуждение к совершению движения можно подавить на первых порах, но затем желание становится нестерпимым, и человек совершает свой тик. Движения при этом могут быть самыми разными — поворот головы, скручивание и подъем плеч, потряхивание кистями, вращательные движения корпуса, зажмуривание и так далее, — Ирина Преображенская, врач-невролог.

Неопасный глазной тик

Что касается подергивания глаз — это движение или спазм век или глазных мышц, которые невозможно контролировать. Явление, которое принято считать глазным тиком, на самом деле называется миокимия. Этот распространенный тип подергивания глаз, с которым хоть раз в жизни сталкивались большинство людей, не требует специального лечения и обычно не сопровождается другими симптомами. Он может затрагивать верхнее или нижнее веко, обычно только на одном глазу, и варьироваться от почти незаметного до раздражающего.

Миокимия не сопровождается другими симптомами, чаще всего проходит в течение нескольких минут, но иногда может повторяться несколько часов или дней подряд.

Опасные глазные тики

Другой тип подергивания глаз — доброкачественный эссенциальный блефароспазм (ДЭБ). Это расстройство движения век встречается у 5 человек из 100 тысяч. ДЭБ начинается с учащенного бесконтрольного моргания (непроизвольного сокращения круговой мышцы глаза) и может привести к смыканию век без явной связи с факторами внешней среды — вплоть до того, что глаза сложно открыть.

Еще один тип подергивания глаз — гемифациальный спазм. Это расстройство, при котором вовлекаются мышцы одной стороны лица, включая веко. Подергивания могут начаться вокруг глаза, а затем распространиться на другие части лица.

Почему возникают глазные тики

Каждый тип глазного тика имеет свою причину.

яркий свет;

употребление алкоголя;

избыток кофеина;

перенапряжение глаз;

физическая усталость, недостаток сна;

раздражение роговицы или слизистой оболочки глаза;

употребление никотина;

стресс;

ветер или загрязнение воздуха. Причины появления миокимии:

Доброкачественный эссенциальный блефароспазм может быть вызван травмой головы, лица или нарушением работы базальных ганглий — клеток нервной системы. Причиной возникновения ДЭБ также могут стать генетические изменения.

Гемифациальный спазм обычно возникает вследствие сдавления лицевого нерва. Когда пульсирующий кровеносный сосуд расположен слишком близко к нерву, он оказывает на него механическое воздействие — это и вызывает спазм мышцы.

Кроме того, глазные тики могут быть побочным эффектом использования некоторых лекарств — в частности, препаратов, которые применяют для лечения болезни Паркинсона, а также возникать как следствие сухости глаз или повышенной чувствительности к свету.

В редких случаях подергивание глаз свидетельствует о наличии некоторых заболеваний головного мозга и нервной системы, таких как паралич Белла, рассеянный склероз, лицевая дистония, болезнь Паркинсона, синдром Туретта. При этом тики почти всегда сопровождаются другими признаками и симптомами.

Виды нервных тиков

Одновременно с движениями или самостоятельно могут отмечаться так называемые вокализмы — покашливание, причмокивание, похрюкивание и так далее. Поэтому в классификации различают простые моторные (только движения) или вокальные (только вокализмы) тики, а также комплексные тики, когда присутствуют как движения, так и голосовое сопровождение, — Ирина Преображенская, врач-невролог.

Врач отмечает, что тики чаще всего возникают в раннем возрасте из-за незрелости детского мозга или умственной и психоэмоциональной нагрузки. Именно поэтому типичный дебют тикозных расстройств приходится на период поступления ребенка в первый класс, а обострение — на пубертатный период.

Также тики делятся на локальные и генерализованные. Локальными называют тики в одной области тела, когда двигается только лицо, только руки, только ноги, только туловище или шея. Генерализованные тики могут захватывать все тело человека. «Мультифокальные тики — сочетание двух областей. Например, мигание сочетается с поворотом головы или скручиванием плеч», — добавляет Ирина Преображенская.

Отдельный вид тиков — синдром Жиля де ля Туретта

Синдром Туретта — заболевание нервной системы, которое характеризуется наличием у человека множественных простых или сложных моторных и звуковых тиков.

Симптомы глазных тиков частое моргание и щурение глаз;

непроизвольное сокращение глазных мышц;

боль и дискомфорт в области глаз;

подергивание брови или носа;

непроизвольное шевеление губами;

механические развороты головы, кивания;

неконтролируемые потопывания, похлопывания, причмокивание, похрюкивание, импульсивные бессвязные выкрики, покашливание.

Как лечить глазной тик

Для того чтобы самостоятельно справиться с подергиванием глаза, необходимо высыпаться, снизить количество стресса, отказаться от употребления алкоголя и никотина, уменьшить дозы кофеина. При соблюдении этих рекомендаций миокимия проходит за несколько дней или недель.

В случаях, когда тики связаны с сопутствующим заболеванием, специалист назначает пациенту индивидуальное медикаментозное лечение.

Врач-невролог Ирина Преображенская считает, что в лечении важно сформировать правильное отношение человека и окружающего его социума к тикам. Сделать это можно при помощи психотерапии.

Зачастую появление лишних движений или вокализмов побуждает взрослых подвергнуть ребенка строгому контролю. Необходимость контролировать тики приводит к выраженному нарастанию психоэмоционального напряжения и, как следствие, реализации серии тиков некоторое время спустя, — Ирина Преображенская, врач-невролог.

В дополнение к основному лечению можно обсудить с лечащим врачом назначение противотревожных препаратов, а в случае генерализованных тиков — корректоров поведения.

Когда стоит обращаться к врачу подергивания не проходят в течение нескольких недель;

веко опускается и трудно открыть глаз;

веко полностью закрывается при каждом подергивании;

подергивания мышц возникают не только в области глаз, но и в других частях лица или тела;

глаз красный, опухший, имеются выделения.