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Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»

Фитнес-тренер Рэйчел Сасердоти раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Ким Кардашьян». Ее слова приводит The Sun.

Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»
© Lenta.ru

Специалист посоветовала делать четыре упражнения с отягощениями: ягодичные мостики, приседания, становую тягу и болгарские выпады. Каждое из них рекомендуется выполнять в четыре подхода по 12 раз с 30-секундным перерывом.

«Работать над ягодицами жизненно важно в любом возрасте, и я считаю, что каждый может добиться более упругих ягодиц», — заявила Сасердоти. По словам эксперта, ключом к более быстрому наращиванию ягодичных мышц является постепенное увеличение нагрузки и постоянство тренировок.

Ранее тренер Алексей Моисеев рассказал о сроках, необходимых для получения ягодиц «как у Кардашьян». Специалист объяснил, что для получения желаемых форм потребуется от трех до восьми месяцев.

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