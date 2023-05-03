Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»

«Работать над ягодицами жизненно важно в любом возрасте, и я считаю, что каждый может добиться более упругих ягодиц», — заявила Сасердоти. По словам эксперта, ключом к более быстрому наращиванию ягодичных мышц является постепенное увеличение нагрузки и постоянство тренировок.